Ariana Grande teria mandado indireta para ex-marido em nova música

Ariana Grande lançou a versão deluxe do álbum Eternal Sunshine, intitulada Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead, na madrugada desta sexta-feira, dia 28. A extensão da produção musical ganhou cinco faixas inéditas e até mesmo um curta-metragem. Que chique!

Mas o que está de fato repercutindo na mídia norte-americana e também nas redes sociais, é o fato da canção Twilight Zone, parecer ser quase um desabafo da famosa sobre o divórcio do ex-marido Dalton Gomez. O nome da música faz referência à série de TV, The Twilight Zone, ou Além da Imaginação, no Brasil. A trama é conhecida por apresentar personagens em situações perturbadoras.

O refrão da faixa foi um dos pontos onde a imprensa dos Estados Unidos pontuou que a artista pode estar refletindo sobre como não estava se sentindo ela mesma durante o casamento. Confira o trecho:

- Não que eu sinta sua falta, não sinto. Às vezes, eu só não consigo acreditar que você aconteceu. Não é como se eu quisesse mudar algo, porque estou exatamente onde deveria estar. Não que eu fosse te ligar, não vou. Às vezes, eu só não consigo acreditar que você aconteceu.

Já no segundo verso, especula-se que Ariana estaria questionando se ela e o ex mantiveram uma fachada durante a relação:

- Será que estávamos enganados? Disfarçamos nossas intenções? Nosso ninho era um baile de máscaras. Por que ainda te protejo? Finjo que essas músicas não são sobre você.

Vale lembrar que atualmente, Dalton Gomez está namorando com Maika Monroe, famosa por filmes como Longlegs - Vínculo Mortal e Noites Quentes de Verão. Fãs da estrela de Wicked ainda apontaram que ela pode ter citado o novo relacionamento do ex, no seguinte trecho:

- Ela sabe que você não é quem diz ser? Porque talvez eu ligue para ela.

Outro tópico que ainda mantém Gomez e Grande no radar da mídia estadunidense é o fato de que há uma clausula que impede ambos de falarem ou escreverem qualquer livro, artigo, entrevista, programa ou outra produção de mídia sobre o relacionamento. O ex-casal finalizou o divórcio em 19 de março de 2024 e de acordo com a Associated Press, a cantora fez um pagamento único de aproximadamente sete milhões de reais para Dalton. Além de repassar metade do valor da venda do imóvel onde eles moravam em Los Angeles, Grande também teria dado cerca de 142 mil reais para cobrir seus honorários advocatícios.