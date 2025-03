Terapeuta revela como foi o ritual espiritual em aniversário de Anitta: Foi um momento de limpeza e proteção energética

Na última terça-feira, dia 25, Anitta comemorou seus 32 anos de idade de uma maneira especial. A cantora fez um ritual espiritual ao lado de amigos, que incluiu meditação e até mesmo uma chuva de pétalas de rosas. A terapeuta sistêmica e escritora, Lari Pedrosa esteve presente na celebração.

A profissional relata que a relação entre ela e Anitta surgiu após a famosa ler seu livro Uma Nova Mulher ? Curando a Conexão Mãe e Filha. O primeiro contato aconteceu no início de fevereiro de 2025, quando a cantora procurou a terapeuta para elogiar a obra. O impacto foi tão grande que a famosa demonstrou interesse em outros títulos e até sugeriu um novo tema.

Ela disse que gostou muito da leitura e que presenteou todas as mulheres importantes da sua vida com um exemplar. Depois, me perguntou se eu tinha outros livros, especialmente sobre a relação mãe e filho e o desenvolvimento emocional dos homens. Ela ainda comentou: Se não tiver, escreva esse livro, porque ele vai ser muito importante para todas nós mulheres e, principalmente, para os homens! Confesso que fiquei profundamente emocionada ao perceber que estava conversando com a própria Anitta, revelou.

O ritual que marcou o aniversário da dona do hit Envolver, foi conduzido pela terapeuta Max Tovar e teve como objetivo proporcionar acolhimento, honra, transmutação e bênçãos para a vida de Anitta, sua família e todos os presentes.

Foi um momento de limpeza e proteção energética, mas também de fortalecimento sistêmico e de conexão com a força da vida. A experiência foi muito potente, destacou Lari.

A celebração contou ainda com uma apresentação de Kristina Das, que entoou mantras capazes de elevar os participantes à frequência do amor. Segundo a terapeuta, toda a experiência foi planejada para despertar estados elevados de consciência e promover uma profunda conexão emocional. Apesar da proximidade entre as duas, a organização do evento não foi feita em conjunto.

Tudo foi uma surpresa preparada por ela para nós convidados. Foi realmente um dia de bênçãos!

O ritual foi um momento especial não apenas para Anitta, mas também para a terapeuta. Lari revelou que, até então, nunca havia trabalhado com figuras públicas e que a cantora foi a primeira pessoa famosa a procurá-la.

Todo o encontro é cuidadosamente planejado para ativar o sentir, tocar a alma e despertar estados mais elevados de consciência. É um movimento muito emocionante, que nos convida à expansão do amor e ao fortalecimento interno, concluiu.