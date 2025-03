Beto Barbosa revela que passou por cirurgia abdominal: A dor é forte

Beto Barbosa usou suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 28, para contar que passou por um procedimento cirúrgico no abdômen e falar um pouco sobre o seu estado de saúde.

Internado, o cantor postou um vídeo caminhando pelos corredores do hospital acompanhado de uma enfermeira. Na legenda, ele contou que a cirurgia foi realizada para retirada de quatro hérnias.

Estou no segundo dia de uma cirurgia super complexa do Abdômen . Retirei 4 Hérnias abdominais com colocação de tela . A dor é forte , mas o procedimento cirúrgico é o único tratamento definitivo disponível nos casos de hérnia da parede abdominal, escreveu.

Confiante em sua recuperação, Beto anunciou a próxima data de seu show:

Dia 30 de Abril em nome de Deus , estaremos de volta com um grande show no encontro do Forró das antigas. Deus abençoe a todos, obrigado por tudo.