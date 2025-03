ANP adia até 1º de abril consulta prévia sobre tarifas de transporte de gás natural

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) prorrogou para o dia 1º de abril o prazo final da consulta pública sobre a regulamentação de tarifas de transporte de gás natural. De acordo com a agência, o adiamento foi a pedido do mercado, "devido à relevância do tema". O prazo original venceu ontem, 27.

A consulta leva em conta estudo prévio para revisão da regulamentação de critérios para cálculo das tarifas de transporte de gás natural; do procedimento para a aprovação de tarifas propostas pelos transportadores para gasodutos de transporte; e de critérios e diretrizes para os mecanismos de repasse de receita entre os transportadores de gás natural interconectados.

Segundo a ANP, a consulta tem por objetivo obter contribuições sobre a matéria regulatória de interesse geral de agentes econômicos, consumidores ou usuários de bens e serviços da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, além de dar publicidade, transparência e legitimidade às ações regulatórias.