Setor de serviços abre 254.812 vagas em fevereiro, mostra Caged

A abertura líquida de 431.995 postos formais de trabalho em fevereiro foi puxada pelo setor de serviços, que criou 254.812 novas vagas no período, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Todos os setores tiveram resultado positivo no mês passado. A indústria geral abriu 69.844 novas vagas; o comércio, 46.587; a Construção, 40.871; e a Agropecuária, 19.842.

Das 27 Unidades da Federação (UFs), apenas uma fechou vagas: Alagoas, com encerramento líquido de 5.471 empregos. Os maiores resultados em termos absolutos apareceram em São Paulo (137.581), Minas Gerais (52.603) e Paraná (39.176).

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.205,25, uma redução de 3,48% frente aos R$ 2.284,65 de janeiro.