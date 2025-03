Democratas temem que entidade criptográfica de Trump crie conflito de interesses

A senadora Elizabeth Warren e outros quatro democratas alertaram os reguladores financeiros dos EUA que eles podem em breve enfrentar "um conflito de interesses extraordinário": supervisionar uma entidade de criptomoeda controlada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua família.

Em uma carta enviada nesta sexta-feira à vice-presidente de Supervisão Bancária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, e ao controlador interino da moeda, Rodney Hood, os senadores pressionaram por respostas sobre como pretendem regular a World Liberty Financial, o projeto criptográfico da família Trump e a stablecoin que a empresa disse esta semana que planeja lançar.

A legislação que avança no Congresso criaria uma estrutura regulatória para stablecoins, que funcionam como dólares digitais amplamente usados para armazenar dinheiro ou pagar por compras de outros ativos criptográficos.

Ela incumbiria o Fed e o Gabinete do Controlador da Moeda de responsabilidades de supervisão e especificaria regras sobre reservas e proteções ao cliente.

A medida do Senado, o Genius Act, já estava tramitando no Congresso quando a World Liberty revelou seus planos na terça-feira para emitir sua própria stablecoin, USD1. No início deste ano, o presidente Trump assinou uma ordem executiva exigindo que todas as agências federais, incluindo reguladores financeiros, enviem suas regras e ações à Casa Branca para aprovação.

A confluência desses eventos, escreveram os senadores, "apresenta um conflito de interesses extraordinário que pode criar riscos sem precedentes para nosso sistema financeiro". Fonte: Dow Jones Newswires