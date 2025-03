Simone Mendes abre o coração ao falar da atual relação com a irmã, Simaria

Simone Mendes foi a convidada especial do Mais Você nesta sexta-feira, dia 28. A cantora, que está em carreira solo, falou sobre diversos assuntos com a apresentadora Ana Maria Braga.

Após chegar ao fim a dupla com a irmã, Simaria, em 2022, Simone contou que a relação entre elas está muito melhor e estão planejando até uma viagem em família no final do ano.

- Foi lindo, especial, mas como tudo, um dia chega ao fim. A gente decidiu cada uma ir para o seu caminho. E hoje estou super feliz. Melhor que trabalhar junto é ser irmã. A gente troca figurinhas no dia a dia que não é trabalho, contou.

A cantora ainda falou que sentia saudade desses momentos com Simaria:

- Que saudade eu tinha de viver esses momentos juntas, Natal... Hoje não, é vida normal, e a gente consegue fazer tudo juntas e é muito especial.

Além deste assunto, Simone comentou sobre a renovação de votos com Kaká Diniz, que aconteceu em Las Vegas:

- Já casei sete vezes com meu esposo, porque sempre que a gente tem uma oportunidade de celebrar o nosso amor, a gente vai fazendo, declarou. Do casamento com Kaká, Simone teve dois filhos: Henry e Zaya.