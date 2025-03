Tati Machado fala sobre diversidade: - Tenho esse lugar de fala dentro da representatividade

Tati Machado mediou na última quinta-feira, dia 27, uma roda de conversa com o tema diversidade. O bate-papo aconteceu em um evento em São Paulo promovido por Patrícia Poeta, o Abraçando Você, criado a fim de falar abertamente com outras mulheres sobre temas femininos de uma forma acolhedora e descontraída.

Em entrevista, Tati falou da sensação e da importância de mediar uma conversa com um tema tão importante, tendo a presença das influenciadoras Pepita e Pequena Lo.

- E eu não podia estar mais honrada. Não é a primeira vez que eu converso com a Pepita sobre essa temática e a Pequena Lo é minha amiga. Eu, na verdade, queria ficar só escutando essas duas, sabe? Mas eu sei que é um lugar, eu também tenho esse lugar de fala dentro desse lugar da diversidade, da representatividade, explicou a apresentadora.

Tati ainda contou como gostaria que a conversa seguisse e o que gostaria que as participantes do bate-papo extraíssem do assunto.

- Eu quero fazer uma provocação para todo mundo. Nós não somos iguais, assim, absolutamente. Mas a gente tem semelhanças. Então, não tem como não olhar uma mulher gorda e não ver semelhança. Agora, para mim, não tem como eu olhar uma mulher grávida e não ver semelhança, contou Tati.

- É importante a gente estar sempre falando sobre isso. E eu estou com duas gênias para o assunto, então, eu estou mais do que feliz, concluiu.

O evento foi dividido em painéis com temas além da diversidade, como redes sociais, maternidade e o desafio da mulher negra, tendo como convidadas Maíra Cardi, Gkay, Viih Tube e Thelminha.