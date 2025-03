Emocionada, Anitta curte terceira comemoração de aniversário ao lado de affair - e já prepara próxima festa!

Anitta não para! Na última quinta-feira, dia 27, a cantora curtiu muito a terceira comemoração do seu aniversário de 32 anos de idade. Dessa vez, a festa contou com um show particular de Alexandre Carlo, vocalista da banda Natiruts, no quintal de sua casa no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram, a cantora compartilhou alguns registros da festa ao lado da família e dos convidados. Em um deles, ela até surge dançando muito com um dos convidados. Mais um dia celebrando essa vida maravilhosa que é a minha. Dessa vez, tive a honra de receber na minha casa o grande Alexandre Carlo, que também faz aniversário dia 30 de março assim como eu, e seu filho, Pedro Alex, cantando pra gente num show lindo. Gratidão.

E o novo affair da cantora, o empresário Ian Bortolanza, também participou da terceira comemoração ao lado da família dela, aparecendo em algumas fotos.

Na maioria dos registros, Anitta aparece emocionada. A cantora completa 32 anos de idade no próximo domingo, dia 30, e essa foi a terceira das quatro festas programadas. A próxima acontece em Fernando de Noronha!