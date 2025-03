Hamas pede fim do bloqueio à Gaza e volta a responsabilizar EUA por ações de Israel

O Hamas voltou a acusar o governo israelense de cometer um "genocídio à vista do mundo" e pediu à comunidade internacional que pressione pelo fim do bloqueio à Faixa de Gaza, em nota divulgada nesta sexta-feira, 28. O grupo pediu que "a comunidade internacional, as nações árabes e islâmicas, e organizações de direitos humanos ajam com urgência e eficácia para pressionar a ocupação a levantar o cerco e cessar a agressão brutal". O comunicado também responsabiliza o governo dos EUA por apoiar "política e militarmente" as ações de Israel.

"O governo fascista de ocupação Israel continua a cometer seu crime de cercar completamente a Faixa de Gaza pelo 27º dia consecutivo, impedindo a entrada de suprimentos humanitários essenciais", afirmou o grupo.

O Hamas classificou os bombardeios israelenses como "massacres brutais" e denunciou o uso deliberado de "fome e desidratação como armas", além do bloqueio à ajuda humanitária. O grupo ainda citou alertas da Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) sobre o "risco iminente de fome catastrófica" e reforçou o apelo para que países árabes, islâmicos e "povos livres de todo o mundo" atuem por todos os meios possíveis" para apoiar a população de Gaza.