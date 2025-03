Presidente do Guarani reforça meta de acesso e detalha avanços na SAF

A expectativa para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a possibilidade da construção de um novo estádio foram alguns dos temas abordados pelo presidente do Guarani, Rômulo Amaro, em entrevista ao podcast oficial do clube.

Assumindo o comando há cinco meses, após o afastamento de André Marconatto, Amaro demonstrou confiança na campanha do clube de Campinas na terceira divisão nacional, torneio do qual o clube não participa desde 2016.

"Nosso objetivo é fortalecer o caixa dentro da Série C, pois temos a obrigação de conquistar o acesso para a Série B. O ambiente interno é positivo, com os atletas focados e treinando intensamente. Também é fundamental destacar que os salários estão em dia, sem atrasos", afirmou Amaro.

Durante a entrevista, o presidente também trouxe atualizações sobre a transição para o modelo de clube-empresa, destacando que o processo ainda depende da aprovação dos sócios para modificações no Estatuto Social.

"O primeiro passo foi sugerir a alteração do estatuto, que atualmente não permite a SAF. O Conselho Deliberativo já aprovou essa medida, e agora será a vez da Assembleia dos Sócios deliberar sobre as mudanças propostas. Estamos contando com o suporte de uma consultoria internacional de renome para nos orientar nesse processo", explicou.

Segundo Amaro, a Ernst & Young foi contratada para conduzir estudos de viabilidade e oferecer um panorama sobre as SAFs no Brasil. "Essa empresa tem mais de 30 anos de experiência nesse segmento e já nos apresentou exemplos bem-sucedidos e outros que não obtiveram o retorno esperado. Nosso objetivo é entender todas as possibilidades antes de qualquer decisão definitiva."

Outro ponto abordado foi a possibilidade de construção de uma nova arena em um terreno próximo à Rodovia dos Bandeirantes. Desde setembro de 2021, os sócios do clube aprovaram a utilização do espaço para essa finalidade.

"Sim, houve sondagens de empresas interessadas na construção de uma arena no terreno do Guarani, fora do acordo com Roberto Graziano. No entanto, não podemos tomar nenhuma decisão sem antes passar pela avaliação da Ernst & Young. Eles têm um mandato nosso para qualquer questão relacionada aos empreendimentos do clube", esclareceu o dirigente.

A previsão de um novo estádio faz parte do processo de venda judicial do Brinco de Ouro, que inclui, além da compensação financeira, a construção de uma arena nos moldes da Fonte Luminosa, em Araraquara, além de um centro de treinamento e um clube social.

Enquanto define os próximos passos institucionais, o Guarani segue focado na disputa da Série C. A equipe estreia contra o Maringá no Brinco de Ouro, em data a ser confirmada pela CBF. O torneio terá início no fim de semana do dia 12 de abril.