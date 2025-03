Com nova liderança, Diego Hypólito se revolta por ser alvo novamente. Veja tudo o que rolou na madrugada do BBB25

Com uma nova liderança na casa do BBB25, os brothers já começam a repensar estratégias e organizar seus alvos, como sempre acontece diante das novas possibilidades de formação de paredão.

O novo líder Maike, logo após a prova, teve que escolher três participantes para a Mira do Líder, optando por Daniele e Diego Hypólito, além de Delma. Com isso, quem ficou bem insatisfeito foi Diego que, em conversa com Quarto Anos 50, se revoltou com justificativa do líder que explicou que o ginasta só acordou para o jogo essa semana.

- Comecei a aparecer agora? Olha quem está falando! Caraca, eu tive 72 dias de jogo, 72 DIAS DE JOGO!, disse Diego.

Mas ele não foi o único que não curtiu receber o alvo. Sua irmã, Daniele, acabou revivendo uma confusão antiga com Gracyanne após ser chamada de leva e traz.

- Fico bem triste porque eu fui falar com a Gra, no sentido de protegê-la, e tomei uma nas costas. Porque ela foi direto correndo para as outras pessoas que sabe que não jogam ao nosso favor usam isso contra a gente, desabafou a atleta.

Em outro momento, Vinícius lamentou por não ter tido oportunidade de conquistar um apartamento pelo líder. Durante a madrugada, os brothers descobriram que não terá mais distribuição de novos apartamentos e que Maike foi o último a realizar o sonho da casa própria.

Quem também se frustrou foi Diego, que chegou a chorar.

- Sinceramente, eu não tenho dúvidas de que você vai conseguir fazer sua casa lá fora, disse Guilherme aconselhando.