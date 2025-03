Confiança do Comércio cai 2,4 pontos em março ante fevereiro, para 83,1 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 2,4 pontos na passagem de fevereiro para março, a quarta queda consecutiva, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador desceu a 83,1 pontos, o menor nível desde março de 2021, quando estava em 73,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 3,0 pontos em março.

"A confiança do comércio volta a cair em março, encerrando o primeiro trimestre em queda e com níveis próximos ao observado na pandemia. O resultado negativo continua sendo disseminado entre as principais atividades e nos horizontes temporais pesquisados", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O índice encerrou o primeiro trimestre de 2025 com uma queda acumulada de 5,5 pontos.

"A piora nas avaliações sobre a demanda no momento presente parecem ter influência da queda na confiança dos consumidores e da aceleração da inflação. Nesse mesmo sentido, as perspectivas de continuidade do cenário macroeconômico desafiador, não parecem sugerir reversão desse cenário no médio prazo. A continuidade do aumento dos juros, pressão inflacionária e maior cautela dos consumidores devem continuar contribuindo para o nível mais baixo da confiança do varejo", completou Tobler.

Em março, houve piora da confiança em quatro dos seis principais segmentos do setor, puxada pelas expectativas. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 0,4 ponto em março, para 88,1 pontos, menor nível desde fevereiro de 2022. O Índice de Expectativas (IE-COM) encolheu 4,4 pontos, para 78,8 pontos.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses tombou 6,9 pontos, para 76,8 pontos, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses diminuíram 1,8 ponto, para 81,5 pontos, quinta queda consecutiva.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve elevação de 1,0 ponto, para 90,8 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios caíram 1,9 ponto, para 85,5 pontos.

"Após encerrar o ano de 2024 de forma positiva, a confiança do comércio, medida em médias trimestrais, encerra o primeiro trimestre de 2025 com queda de 5,5 pontos quando comparado ao anterior. A piora da confiança observada no primeiro trimestre de 2025 reflete uma preocupação acentuada, tanto com a situação atual quanto com as expectativas, esta última caindo pelo terceiro trimestre consecutivo", apontou a FGV.

A Sondagem do Comércio de março coletou informações entre os dias 6 e 25 do mês.