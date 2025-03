Even tem prejuízo líquido consolidado de R$ 13,9 milhões no 4º trimestre de 2024

A incorporadora Even teve prejuízo líquido consolidado de R$ 13,9 milhões no quarto trimestre de 2024, o que representa uma reversão em relação ao lucro de R$ 57,2 milhões no mesmo período de 2023. No ano inteiro, o lucro da companhia foi de R$ 42,1 milhões, queda de 80,5% em relação ao ano anterior.

Sem contar os efeitos da venda de participação na Melnick, a Even reportou lucro de R$ 30,4 milhões no quarto trimestre, queda de 22%; e lucro de R$ 193,9 milhões no ano, aumento de 11,7%.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 23,2 milhões no quarto trimestre, revertendo dado positivo de R$ 49,9 milhões no mesmo período do ano anterior. No ano, o Ebitda foi de R$ 12,5 milhões.

A receita líquida totalizou R$ 450 milhões no trimestre, retração de 18,7%. No ano, a receita foi a R$ 2,1 bilhões, avanço de 20,5%.

A margem bruta ajustada da Even atingiu 31,9% no quarto trimestre, aumento de 7,9 pontos porcentuais na comparação anual. Já a margem líquida (do resultado sem contar a Melnick) foi de 3,7% no trimestre, queda de 6 pontos porcentuais no mesmo período.

As despesas comerciais, gerais e administrativas foram de R$ 85,8 milhões no quarto trimestre, crescimento de 43,4%.

O aumento nas despesas foi puxado pela linha de 'outras despesas', que totalizaram R$ 71,6 milhões, decorrentes de acordo judicial do empreendimento Pedroso Alvarenga e baixa contábil de terrenos colocados à venda.

Esse efeito negativo foi parcialmente compensado por um ganho de R$ 44,4 milhões de venda de participações em SPEs.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 20 milhões, que foi 170% maior na comparação anual, graças ao rendimento de aplicações financeiras.

A Even gerou caixa de R$ 143 milhões e chegou ao fim do quarto trimestre de 2024 com dívida líquida de R$ 412 milhões, e alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) de 19,9%.