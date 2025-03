Djokovic confirma favoritismo em jogo adiado em Miami e avança à 79ª semifinal de Masters 1000

Novak Djokovic deu mais um passo em sua grande apresentação em Miami, onde busca o 100º título da carreira. Nesta quinta-feira, em jogo adiado da véspera, o sérvio comprovou seu favoritismo diante do norte-americano Sebastian Korda e chegou à 79ª semifinal de um Masters 1000 na carreira, a sétima na competição da Flórida. O número 5 do mundo fechou o jogo em 6/3 e 7/6 (7/4) e desafia o búlgaro Grigor Dimitrov por vaga na decisão de domingo.

Todas as vezes que Djokovic alcançou a semifinal em Miami levantou o troféu. Em busca de seu 100º título da carreira, o sérvio terá pela frente um adversário que costuma castigar nas quadras. Contra Dimitrov, já foram impressionantes 12 vitórias em 13 confrontos.

Depois de um primeiro set tranquilo, com triunfo por 6 a 3, Djokovic se viu em posição delicada na parcial seguinte ao ficar em desvantagem de 5 a 2 - perto de perder o primeiro set na competição. Sem jamais desistir, o tenista de 37 anos e 10 meses mostrou enorme poder de reação para levar a definição ao tie-break.

No game de desempate, o sérvio ficou com 6 a 4 e o serviço. Fechou com um ace e vibrou como um menino, com grito forte, soco de baixo para cima, beijos à galera - os norte-americanos torciam para corda - e muita alegria. Seu técnico, Andry Murray, também era só satisfação. Djokovic ainda "tocou" violino na raquete.

O triunfo transforma Djokovic no tenista mais velho a chegar em semifinal de Masters 1000 da história (desde 1990, quando as competições ganharam tais denominações), superando o suíço Roger Federer, que alcançou o feito com 37 anos e sete meses em Indian Wells e Miami, ambos em 2019.

Número 14 do ranking, Dimitrov já estava garantido nas semifinais desde quarta-feira e, em tese, chega mais descansado no embate desta sexta. O búlgaro se garantiu em batalha de três sets contra o argentino Francisco Cerúndolo, buscando a virada por 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/3).