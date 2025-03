Mega-Sena acumulada paga R$ 32 milhões; confira números

Quem acertar as seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira (27) para a Mega-Sena pode levar para casa um prêmio acumulado que é estimado em R$ 32 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta quinta-feira:

10, 31, 40, 52, 54, 56

SORTEIO DE TERÇA

Na terça-feira nenhum apostador levou para casa o prêmio da Mega-Sena e o valor acumulou. Quem chegou mais perto de colocar as mãos no dinheiro foram as apostas que acertaram a quina, 29 no total, cada uma com R$ 73.167,72.

Na faixa da quadra, 2007 apostas levaram para casa R$ 1.510,33 cada.