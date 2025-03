Após criticar ideia de Pablo Marçal, Ricardo Nunes planeja teleférico em São Paulo

Após criticar a proposta de construir um teleférico em São Paulo, encampada por Pablo Marçal (PRTB) durante a campanha eleitoral de 2024, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), planeja a construção do modal na Brasilândia, na zona norte da cidade.

O projeto é estudado pela SP Urbanismo, empresa pública da Prefeitura para projetos urbanos, e prevê uma linha com 4,6 quilômetros de extensão, com cabines para dez pessoas e velocidade média de 18 km/h. A informação é do UOL e foi confirmada ao portal por Nunes.

Segundo o veículo, o modal ligará a Avenida Cantídio Sampaio ao CEU Paz. A instalação de uma estação intermediária no Terminal Vila Nova Cachoeirinha é avaliada. A estimativa é que o teleférico transporte até 3.210 pessoas por hora em cada um dos sentidos e tenha o custo de implementação de R$ 1 bilhão.

Durante o debate promovido pelo Estadão em parceria com o portal Terra em Faap, em 14 de agosto, Nunes ironizou o projeto de construção de um teleférico apresentado por Marçal. "Aqui não é nem Disneylândia nem Playcenter para fazer teleférico", ironizou o prefeito, que tentava a reeleição.

Em uma convenção realizada com pré-candidatos a vereador em julho de 2024, Nunes chamou a proposta do teleférico de "mirabolante". "Conseguimos deixar a casa em ordem, tudo para podermos ter os melhores próximos quatro anos da história de São Paulo, com ainda mais entregas, e não prometendo planos mirabolantes que, irresponsavelmente, alguns pré-candidatos a prefeito fazem por aí. Até teleférico estão anunciando", disse Nunes na ocasião.

Ao UOL, o prefeito explicou que, enquanto o candidato do PRTB falava de um "cinturão" entre pontos da capital distantes entre si, o projeto estudado pela SP Urbanismo está adaptado ao relevo da região. "Marçal falava em um cinturão, absolutamente impróprio para o relevo da cidade. O nosso é pontual para uma situação onde temos um ponto alto que precisa conectar com o ponto baixo", afirmou o prefeito ao portal.