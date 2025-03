Diagnosticado com câncer, Netinho raspa cabelo: Vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento

Netinho revelou recentemente que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Aos 58 anos de idade, o cantor está usando suas redes sociais para fazer atualizações da sua rotina e compartilhar detalhes do tratamento.

Na última quarta-feira, dia 26, o músico contou que optou por raspar a cabeça já que o cabelo começou a cair.

- Sabendo que nesse tipo de tratamento que eu faço o cabelo cai todo e depois volta ao nascer [...] começou a cair antes de ontem e eu meti logo a máquina, zerei e agora é esperar crescer de novo, falou em um vídeo.

Na legenda, Netinho contou a maneira que está levando o tratamento:

No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina, escreveu.