Amanda Kimberlly encanta ao mostrar Helena conhecendo o mar: É um privilégio assistir a essa jornada

Alerta de fofura! Amanda Kimberlly usou suas redes sociais para postar um vídeo de sua filha, a pequena Helena, fruto de um relacionamento com Neymar Jr., atualmente jogador do Santos.

Nesta quinta-feira, dia 27, a influenciadora mostrou a herdeira conhecendo o mar. Nas imagens, a bebê aparece se divertindo com a água, dando passinhos na areia e até em um balanço no colo da mãe. Na legenda, Amanda postou um texto encorajador:

Você está crescendo e descobrindo o mundo ao seu redor, e é um privilégio assistir a essa jornada. Lembre-se de que a natureza é um presente precioso, cheio de maravilhas e surpresas. Tutu, você é forte, corajosa e capaz de conquistar qualquer coisa que se proponha. Não tenha medo de errar, pois é nos erros que aprendemos e crescemos. Seja gentil consigo mesma e com os outros, começou. Vale pontuar que Helena está com oito meses de vida.

E encerrou:

O mundo precisa de mais amor e compaixão.. Você tem o poder de fazer a diferença, mesmo que seja com pequenas ações. Não permita que as opiniões dos outros definam seu valor. Você é única e especial, e seu valor vem de dentro. Acredite em si mesma e em seus sonhos. Lembre-se de que eu estou aqui para você, SEMPRE. Se precisar de um ombro para chorar, um abraço para se sentir segura ou apenas alguém para conversar, eu estou aqui. Você é a luz da minha vida, e eu sou tão grata por ter você como filha. Eu estou aqui para te guiar e te proteger, mas também para te deixar voar e descobrir o mundo por você mesma. Com todo o meu amor, mamãe

Além do vídeo, Amanda contou que passou por um perrengue durante a viagem após o carro quebrar na estrada e, por conta disso, acabou desenvolvendo uma crise de dermatite:

O perrengue que foi o início dessa viagem, só rindo mesmo. Passei uma semana acompanhada da minha dermatite de stress, contou ela.