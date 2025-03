Vilma critica atitude de Vinícius após retorno à festa no 'BBB 25': ?Para que isso??

Vilma criticou Vinícius por cantar ao retornar para a Festa da Líder Renata, no BBB 25, após ter sido barrado na dinâmica Barrado no Baile. "Para que isso, né, gente?", disse a sister em conversa com Renata nesta quinta-feira, 27.

Na área externa, as duas comentaram o momento em que Vinícius voltou ao evento após cumprir o desafio, que o manteve afastado da festa por cerca de duas horas. "Sabe que faz parte do jogo. Precisa vir assim com essa... Tem que vir normal, alegre porque conseguiu", afirmou Vilma.

Renata relembrou que, ao entrar, o brother dublou trechos da música A Queda, de Gloria Groove. "Eu estou tentando lembrar essa música da Gloria Groove que ele voltou ontem. A letra, porque ele voltou e ficou cantando lá em cima... Tipo, dublando", contou a líder. "Eu lembro dessa parte: Venha ver, os deslizes que vou cometer; venha ver, os amigos que eu vou perder."

Segundo o gshow, foi o próprio Vinícius quem escolheu as músicas que tocaram em sua entrada na festa, após concluir o desafio imposto pela produção. Além de A Queda, de Gloria Groove, ele também selecionou Fé, de IZA. Mais cedo, Vilma afirmou que pretende vetá-lo da próxima Prova do Líder, caso vença a disputa.