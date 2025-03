Fabiana Justus comemora um ano do transplante de medula

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro de 2024. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

No dia 27 de março, ela celebrou um ano desde o transplante de medula. Na legenda, ela escreveu:

Obrigada, Deus.

Ao longo do dia, Fabiana mostrou que celebrou a data tomando café da manhã com as filhas, indo à academia e comendo aquele prato de comida. Muita saúde para a influenciadora, não é?