Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha após fortes dores: - Estamos investigando para tentar entender

Nos últimos dias, Maíra Cardi passou por um grande susto com a sua filha, Sophia Cardi. Aos seis anos de idade, a caçula da empresária, fruto do antigo relacionamento com Arthur Aguiar, passou por uma bateria de exames após se queixar de dores.

Nesta quinta-feira, dia 27, a famosa marcou presença no evento Patrícia Poeta & Abraçando Você, e bateu um papo exclusivo com o ESTRELANDO, dando atualizações sobre o estado de saúde da pequena. Segundo ela, ainda está sendo investigado o que ocorre com a parte cardiológica.

- A gente ainda está investigando para entender a parte cardiológica, porque tem um buraquinho no coração dela que talvez precise ser fechado, contou.

Maíra ainda revelou que nos exames vieram algumas alterações:

- Em termos de exames, estamos fazendo para entender [...] está faltando um pouquinho de creatina, um pouquinho de anemia. Só que como ela come muito bem, possivelmente ela teve uma disbiose intestinal - um desequilíbrio no ecossistema de bactérias que vivem no intestino.

A esposa de Thiago Nigro então relembrou um problema que afetou sua gravidez aos sete meses, levantando a hipóteses de que as questões podem vir daí:

- Quando eu estava grávida, com sete meses de gravidez, eu tive um problema gravíssimo onde a minha barriga, meu pescoço, pareciam uma pele de jacaré. E eu fiquei durante um mês assim. E tomei um mês de corticoide. Os sete meses é quando você forma o intestino da criança. Então, eu acredito que ela teve algum problema aí no intestino dela, que é o que a gente está investigando para tentar entender o que é. Mas vai estar tudo sob controle, é que eu quis precaver, encerrou.