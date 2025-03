Bateu saudade? Sophie Charlotte e Xamã aparecem juntinhos em festa de Anitta

Bateu saudade? Na noite da última quarta-feira, dia 26, Anitta começou as comemorações do seu aniversário de 32 anos de idade, que serão completados no próximo dia 30 de março. A poderosa realizou uma festa na cidade do Rio de Janeiro e reuniu um time de famosos.

Animada com a comemoração, a cantora abriu o álbum de fotos em suas redes sociais e um momento especifico chamou atenção. Em um dos vídeos publicados, os internautas repararam que Sophie Charlotte e Xamã curtiram uma das apresentações bem próximos. Vale pontuar que eles terminaram o relacionamento no dia 2 de março.

Na gravação é possível ver o ex-casal curtindo juntinhos, enquanto a atriz está abraçada com o cantor. Vale lembrar que poucos dias antes da festa, o carro do músico foi visto na porta da casa da atriz.

Ao compartilhar o álbum da festa, Anitta escreveu:

Mais uma edição da melhor festa do ano: MEU ANIVERSÁRIOOOOO! Festa número 2 (e seguimos contando). Obrigada a TODOS os amigos presentes. Obrigada Xanddy por mais um show perfeito. Não deu pra postar foto com todos que foram porque não cabe rs mas sem dúvidas vocês fazem minha festa cada ano mais incrível. Muita gratidão.