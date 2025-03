MRS confirma viaduto e investimento de R$ 100 milhões em Paranapiacaba

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), recebeu na última quarta-feira (26) representantes da MRS Logística, empresa responsável pela operação ferroviária de carga em Paranapiacaba. Durante o encontro, foi confirmada a destinação de R$ 100 milhões para melhorias na vila histórica, incluindo a construção de um viaduto sobre a linha férrea.

O projeto executivo do viaduto já está pronto e se encontra na fase de licenciamento ambiental. Após essa etapa, a expectativa é que as obras comecem até o final do primeiro semestre, com previsão de entrega para julho de 2026. A estrutura terá 100 metros de extensão, além de ciclovia e calçada para pedestres, garantindo mais segurança, acessibilidade e preservação do patrimônio ambiental e ferroviário.

"O desenvolvimento de Paranapiacaba é um compromisso da nossa gestão, e parcerias como essa são fundamentais para que possamos avançar cada vez mais. A colaboração entre o poder público e a iniciativa privada permite que grandes projetos saiam do papel, trazendo melhorias reais para a população e fortalecendo nossa cidade como referência em turismo e preservação histórica", destacou o prefeito Gilvan.

Além da construção do viaduto, a MRS Logística também prevê melhorias na segregação das linhas férreas e a construção da nova estação Saladino da CPTM, prevista para 2034.

O subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fábio Picarelli, reforçou a importância da reunião. "O viaduto e a revitalização do pátio ferroviário são obras essenciais que vão melhorar a mobilidade local, preservar nosso patrimônio e impulsionar o turismo. É mais uma conquista que credencia Paranapiacaba na busca pela chancela da Unesco como patrimônio da humanidade", afirmou.

Representando a MRS Logística, participaram da reunião Daniel Martins (Gerente de Relações Institucionais), Rosa Cossar (Gerente Geral de Relações Institucionais), Ariana Dias (Coordenadora de Relações Institucionais) e Flávia Barros (Gerente Geral de Meio Ambiente e Políticas Sociais).

VALORIZAÇÃO

Com essas obras, a Prefeitura segue avançando no plano de valorização e recuperação da Vila ferroviária, consolidando Paranapiacaba como um dos principais destinos turísticos e culturais do Estado de São Paulo.

Recentemente, Gilvan se reuniu com o superintendente do IPHAN, Danilo Nunes, que confirmou aporte de R$ 12,5 milhões via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a restauração de casas históricas. Além disso, a Prefeitura já se prepara para entregar um novo auditório em comemoração ao aniversário de Santo André.