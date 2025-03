Série Bebê Rena recebe oito indicações ao BAFTA TV Awards 2025

O BAFTA TV Awards anunciou nesta quinta-feira, dia 27, os indicados para a premiação. Bebê Rena, que foi um dos maiores fenômenos da Netflix em 2024, recebeu oito nomeações. Sendo elas: Melhor Minissérie de Drama, Melhor Ator para Richard Gadd e Melhor Atriz Coadjuvante para Jessica Gunning.

A trama, inspirada em história real, mostra o lado de Donny Dunn (Gadd), um bartender de Londres que sonha em se tornar um comediante. Sua vida muda quando ele conhece Martha (Gunning), que começa a visitá-lo no trabalho todos os dias. Logo, o que parecia uma amizade normal se transforma em obsessão. E não demora muito para ele descobrir que a Martha é uma stalker condenada e acusada de perseguir inúmeras pessoas?

Bebê Rena está concorrendo com Lost Boys and Fairies, Mr. Bates vs. the Post Office, One Day em Melhor Minissérie de Drama. Os vencedores das categorias serão revelados no dia 11 de maio.