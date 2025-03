Quando houver alguma divergência entre membros do Copom, ela será destacada, diz Galípolo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 27, que qualquer divergência entre os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) na sua avaliação de cenário será destacada. Em uma entrevista coletiva, ele foi indagado sobre a razão pela qual as atas deixaram de trazer que "alguns membros" do colegiado avaliaram um ponto específico do cenário, por exemplo.

"Quando tiver, obviamente, algum tipo de divergência, aí você vai ter que destacar", ele afirmou, durante entrevista coletiva para comentar o Relatório de Política Monetária (RPM), divulgado na manhã desta quinta.

Galípolo explicou que, nas últimas reuniões, o colegiado decidiu retirar a menção a "todos os membros" das avaliações consensuais, com o objetivo de deixar a comunicação mais limpa. Também presente na entrevista, o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, reforçou que não houve mudanças na governança de comunicação do Copom, e que o objetivo da ata é garantir a transparência.