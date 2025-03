Família de Kim Sae-ron considera ação caso Kim Soo-hyun volte a negar namoro na adolescência

A família de Kim Sae-ron anunciou que pode tomar medidas legais contra Kim Soo-hyun caso ele continue negando que manteve um relacionamento com a atriz quando ela ainda era menor de idade. A declaração foi feita pelo advogado Bu Ji-seok, representante legal da família, durante uma coletiva de imprensa realizada em Seul, Coreia do Sul.

Segundo o advogado, a família da atriz inicialmente hesitou em tomar medidas legais contra Kim Soo-hyun, pois seu objetivo principal era processar um influenciador identificado como A. No entanto, se o ator e sua agência, Gold Medalist, continuarem refutando as alegações, a família pode reconsiderar essa posição.

"Se a Gold Medalist, agência de Kim Soo-hyun, anunciar mais uma vez que eles não namoraram quando ela era menor de idade, isso significa que ele cometeu um crime sexual em vez de namorar? Há alguma necessidade de responder mais alguma coisa? Estamos analisando uma possível ação legal", afirmou Bu Ji-seok.

A coletiva também revelou mensagens de texto trocadas entre Kim Sae-ron e Kim Soo-hyun na época em que ela era menor de idade. Questionado sobre a decisão de divulgar esses registros apenas agora, o advogado afirmou que isso faz parte de um processo de preparação para medidas legais.

O representante da família também enfatizou que o ator deveria fazer um pedido de desculpas genuíno. "Um pedido de desculpas só é válido quando a vítima o aceita. Ele precisa admitir seus erros e se desculpar de forma sincera", declarou.

A polêmica ganhou força após declarações da tia da atriz para o canal do YouTube Garo Sero Institute (Gaseyeon), afirmando que Kim Sae-ron e Kim Soo-hyun namoraram por seis anos, desde novembro de 2015, quando a atriz tinha apenas 15 anos. A agência de Kim Soo-hyun, Gold Medalist, negou as alegações, admitindo apenas que os dois tiveram um relacionamento entre o verão de 2019 e o outono de 2020, quando Kim Sae-ron já era maior de idade.

Kim Se-ui, do canal de YouTube Garo Sero Institute (Gaseyeon), reforçou as alegações da família de Kim Sae-ron, afirmando que Kim Soo-hyun alterou suas declarações várias vezes sobre a relação entre os dois. "Primeiro, ele disse que nunca se relacionaram. Depois, quando fotos dos dois se beijando foram divulgadas, ele afirmou que não sabia de nada. Isso foi devastador para Kim Sae-ron e teve um impacto significativo em sua saúde mental", afirmou.

O canal também divulgou supostas evidências do relacionamento, incluindo mensagens de texto que indicariam que uma das fotos dos dois juntos teria sido tirada em 2016. Além disso, responderam às críticas sobre a divulgação de uma foto de Kim Soo-hyun lavando louça na casa da atriz, explicando que essa imagem serviu para contestar a alegação da agência do ator de que ele nunca esteve no local.

Kim Soo-hyun e sua equipe entraram com uma ação contra Gaseyeon, a família de Kim Sae-ron e uma terceira pessoa não identificada, sob acusações relacionadas à distribuição de material obtido sem consentimento. Enquanto isso, os representantes da atriz falecida afirmam ter mais provas e que continuarão expondo os fatos para esclarecer a verdade.