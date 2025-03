Moody's se aproxima de rebaixamento do rating dos EUA, por risco tarifário e déficit elevado

O risco tarifário deixou a Moody's Investors Service mais perto de cortar sua classificação "AAA" do governo dos EUA esta semana, com a empresa de classificação de crédito emitindo novas previsões sobre déficits mais altos e taxas de juros mais altas, ambos os quais prejudicarão a capacidade do país de pagar suas dívidas.

Qualquer rebaixamento seria uma decisão politicamente carregada que desencadeou uma reação negativa para outras empresas de classificação no passado.

Tanto a S&P quanto a Fitch já rebaixaram os EUA para AA+.

O crescimento lento das tarifas, combinado com maiores cortes de impostos, provavelmente aumentará o déficit em cerca de um terço na próxima década para 8,5% do PIB, disse a Moody's.

A empresa mudou sua perspectiva sobre os EUA para negativa em 2023, mas evitou um rebaixamento, citando a força única do dólar americano e do mercado do Tesouro.

Essa mudança de previsão indica que a posição está se deteriorando.

"Vemos perspectivas diminuídas de que esses pontos fortes continuarão a compensar os déficits fiscais crescentes e a capacidade de pagamento da dívida em declínio", disse a Moody's em um anúncio. Fonte: Dow Jones Newswires.