Habitação sobe 0,37% em março ante alta de 4,34% em fevereiro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 4,34% em fevereiro para um aumento de 0,37% em março, uma contribuição de 0,06 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,64% em março ante 1,23% em fevereiro, quando o impacto de Habitação havia sido de 0,63 ponto porcentual no resultado geral.

Passados os meses de influência mais aguda do Bônus de Itaipu, a energia elétrica residencial subiu 0,43% em março, incorporando o reajuste de 1,37% em uma das concessionárias do Rio de Janeiro a partir de 15 de março, "sendo a queda registrada devido à redução na alíquota do Pis/Cofins".

O gás encanado diminuiu 0,51%, com reajustes tarifários incorporados a partir de 1º de fevereiro no Rio de Janeiro (redução média de 1,55%) e em Curitiba (redução de 3,01%).