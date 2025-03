Em noite de Festa do Líder, Vinícius desabafa com Maike e Guilherme crítica sogra. Veja tudo o que rolou na madrugada do BBB25

A madrugada desta quinta-feira, dia 27, agitou a casa do BBB25 e os brothers curtiram sem parar a festa da líder Renata. Enquanto isso, Vinícius, que foi Barrado no Baile, enfrentou pela segunda vez um mega desafio.

Desta vez, o baiano deveria encontrar 33 tiras de papel, entre 250 mil, para reconstruir uma imagem de Renata e ter a possibilidade de voltar para a comemoração. E ele conseguiu! Cerca de duas horas depois, o brother cumpriu o desafio e voltou para a festa já parabenizando a líder.

Durante a festa, Guilherme, em uma conversa com rival João Pedro, acabou abrindo o jogo sobre suas prioridades e até sobre sua sogra, Joselma.

- Eu não queria me posicionar contra as pessoas que estão do outro lado, mas eu sei que é preciso, se eu quiser permanecer dentro do jogo, explicou o fisioterapeuta.

- Naquele dia, no domingo passado, você tinha falado que, como telespectador, não gostaria de ver uma pessoa fugindo do embate. Pode ser estratégia, mas sua sogra fugiu do embate. Em vez de botar a Eva, ela botou o Maike, relembrou João Pedro.

- Mas eu chamo a atenção dela o tempo todo. Eu acho que sou a pessoa que chamei de Aline, Vini e da minha sogra, sempre, no quarto, contou Guilherme sobre Joselma.

Mais para o final da festa, Vinícius e Maike conversaram sobre perder alguém importante no jogo após a saída de Aline.

- É f**a, mas fica firme na parada que é o seu sonho... Eu te vi para baixo, abalado. Busca força aí, eu acho que ela iria querer muito que você ficasse forte, que jogasse, disse Maike.

- É um prazer ter você como um rival, de verdade. A gente está num grupo oposto, mas tem essa inteligência, você é do esporte e você consegue lidar bem do outro lado de competir e sabe separar as coisas, agradeceu Vinícius.