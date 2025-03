Pai joga filho de 5 anos da ponte no Rio Grande do Sul

Um homem arremessou o filho de cinco anos de uma ponte na terça-feira, 25, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, após tentar matá-lo por estrangulamento na noite anterior. Ele confessou o crime para a Polícia Civil, que relata que o objetivo do assassinato do menino foi vingança da ex-mulher.

O nome do pai não foi divulgado pela polícia e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa.

A mulher se separou do pai em 2024, levando o filho para morar com ela na região metropolitana de Porto Alegre. Em seu aniversário de 40 anos, o homem convenceu a família a levar o menino para passar um semana em sua casa.

"Ele tentou matar a vítima na segunda-feira de noite, estrangulando-o, mas a criança recobrou os sinais vitais. De manhã, saiu pela cidade com o filho no cesto da bicicleta, andou 10 quilômetros pela cidade procurando um local e o jogou pela ponte", relata o delegado responsável pelo caso, Daniel Severo da Silveira.

"Ele tentou ligar para a ex-mulher para dar a notícia da morte mas não conseguiu. Então, falou com a irmã dele, que procurou a polícia", acrescenta. O homem se entregou às autoridades confessando a autoria e motivação do crime.

Ainda segundo o delegado, a mãe da criança conta que o pai era "temperamental" e possessivo, mas que nunca tinha cometido violência física contra nenhum dos dois. No entanto, ele já tinha traçado planos para matar a ex-esposa e seu namorado.

A mãe já tinha feito boletim de ocorrência contra o homem por destruição de bens, mas decidiu não representar.