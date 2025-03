Imprensa internacional repercute ida de Bolsonaro ao banco de réus por tentativa de golpe

A ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao banco dos réus por liderar uma tentativa de golpe de Estado repercutiu nos principais jornais do mundo. Nesta quarta-feira, 26, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a denúncia contra o ex-mandatário e sete aliados.

Os réus são acusados de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. As penas máximas aos delitos somam 43 anos de prisão.

Veículos como Clarín, El País, The Guardian e The New York Times destacaram não apenas a acusação por golpe de Estado, mas também o plano de assassinato elaborado pelos golpistas contra o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre

Moares.

Clarín (Argentina)

Jornal argentino de maior circulação, o Clarín destacou que a decisão de levar Jair Bolsonaro ao banco dos réus foi tomada de forma unânime pela Primeira Turma do STF. O periódico trouxe os argumentos da defesa dos acusados e a declaração de Bolsonaro de que o processo contra ele está andando 14 vezes mais rápido que o do Mensalão, o caso de corrupção que marcou o primeiro governo Lula.

"As acusações de golpe por si só podem acarretar uma pena de até 12 anos . Além de outros crimes dos quais é acusado, Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado", destacou o jornal argentino.

El País (Espanha)

O espanhol El País chamou a atenção para o fato de que, no Brasil, não é tão excepcional um ex-presidente ser submetido a um julgamento político ou penal. Porém, o jornal destacou que o ineditismo está na acusação de tentativa de golpe de Estado.

"Os golpistas consideraram, segundo a acusação, o assassinato do presidente Lula, de seu vice-presidente e do juiz do Supremo Alexandre de Moraes, que instrui o caso e o bolsonarismo considera seu inimigo", disse o jornal.

The Guardian (Inglaterra)

Com mais de 200 anos de tradição, The Guardian destacou que, caso condenado, Jair Bolsonaro poderá responder a mais de 40 anos de prisão. O jornal inglês publicou uma reportagem contextualizando a trama golpista e a denúncia elaborada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

"As acusações estão relacionadas a um suposto plano de dar um golpe pró-Bolsonaro nos meses entre a eleição de outubro de 2022 e os protestos de extrema direita que eclodiram em Brasília em 8 de janeiro de 2023 - uma semana após a posse de Lula", publicou o jornal.

The New York Times (EUA)

Uma das principais publicações americanas, o The New York Times abriu sua reportagem explicando que Jair Bolsonaro será julgado por uma tentativa de golpe de Estado. O jornal reproduziu uma declaração do ex-presidente na qual ele afirma que a decisão do STF teve motivação política.

"O julgamento, que ainda não foi marcado, é fruto de uma investigação abrangente de dois anos, na qual a polícia averiguou casas e escritórios, prendeu pessoas próximas a Bolsonaro e obteve uma delação importante de um assessor sênior do ex-presidente", afirmou NYT.