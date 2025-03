Jennifer Lopez compra mansão avaliada em mais de 100 milhões de reais, após se divorciar de Ben Affleck

Jennifer Lopez está vivendo uma nova fase de sua vida após se separar de Ben Affleck em 2024. De acordo com a PEOPLE, a famosa acaba de adquirir uma mansão milionária, quase três meses após o fim do processo de divórcio. Avaliada em cerca de 18 milhões de dólares, o que equivale a 103 milhões de reais, a propriedade fica nos arredores de Los Angeles, estado norte-americano da Califórnia.

Segundo fontes da revista, a cantora já estava buscando pela residência perfeita desde o segundo semestre de 2024. J-Lo queria era uma casa verdadeiramente excepcional em Beverly Hills, com privacidade, uma rua tranquila e repleta de celebridades do alto escalão como vizinhos. No entanto, a localidade escolhida foi outra.

Vale lembrar que Jennifer Lopez e Ben Affleck assim que decidiram se separar, colocaram a mansão que compraram juntos em 2023 à venda por 68 milhões de dólares, que chega a quase 390 milhões de reais. O imóvel ainda não foi comprado.

E aí... Se interessou em comprar?