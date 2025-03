Ana Paula Siebert diverte web ao entrevistar filha de quatro anos: Gosto da hora de ir embora da escola

Que fofura! Ana Paula Siebert divertiu seus seguidores ao publicar uma entrevista que fez com a Vicky, sua filha com Roberto Justus, nas redes sociais. A pequena de apenas quatro anos de idade surpreendeu ao responder com graça todas as perguntas feitas pela mãe.

Mostrando toda sua simpatia, a irmã de Rafa Justus contou qual a sua cor favorita e arrancou risadas ao compartilhar o que mais gosta de fazer na escola:

- A hora de ir embora.

Além disso, Vicky comentou que ama usar saias, e que sua viagem favorita com a família foi para Miami, Estados Unidos. Ela também comentou que a sua comida predileta é sushi e, vamos combinar, que fofura deve ser ela comendo de hashi, não é mesmo?