Petróleo fecha em alta em NY com queda nos estoques americanos e incertezas sobre oferta

Os contratos futuros do petróleo reverteram nesta quarta-feira, 26, as perdas da quinta-feira e fecharam em alta de cerca de 0,7%, com investidores de olho nos impactos que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, podem ter sobre a commodity. A inesperada queda nos estoques do óleo nos EUA ajudou a sustentar o movimento altista nesta sessão.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 0,94% (US$ 0,65), fechando a US$ 69,65 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,93% (US$ 0,67), alcançando US$ 73,06 o barril.

De acordo com o Departamento de Energia (DoE) dos EUA, os estoques de petróleo contrariaram as expectativas dos analistas e recuaram na semana passada. Também houve redução nas reservas de gasolina e destilados. "Reduções nesta época do ano não são sazonais e podem causar preocupação com os estoques americanos à medida que o verão no Hemisfério Norte se aproxima", afirma Scott Shelton, da britânica TP ICAP.

Investidores ainda ponderam os planos da administração Donald Trump de impor tarifas sobre os compradores de petróleo venezuelano e as sanções contra as exportações do Irã.

No entanto, "apesar dos ganhos de curto prazo, a perspectiva de longo prazo para o petróleo bruto permanece incerta, com mais oferta da Opep+ Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados entrando no mercado e a demanda ainda imprevisível por causa das tarifas e da guerra comercial de Trump", afirma Fawad Razaqzada, analista de mercado da Forex.com.

*Com informações da Dow Jones Newswires