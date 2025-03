Após polêmica de filho fora do casamento, esposa de Dave Grohl perdoa o marido, diz fonte

Voltando aos eixos após polêmica envolvendo um caso de infidelidade. Dave Grohl anunciou em 2024 que teve um filho fora do casamento, mas não deu detalhes.

Depois da reação da esposa ter pedido até mesmo o começo do término dos dois, agora Jordyn Blum estaria se esforçando para continuar com o casamento, segundo a revista US Magazine.

Jordyn perdoou Dave e está tentando seguir em frente. Ela está [ainda] completamente devastada pela situação, mas está ao lado dele.

Ainda de acordo com as fontes da revista, Jordyn e o músico do Foo Fighters estão focando em retomar a confiança de antes no relacionamento que têm desde 2003.

Eles estão indo para aconselhamento, e Dave tem feito tudo o que pode para reconquistar a confiança de Jordyn. Nenhum deles quer a família desfeita.