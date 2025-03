Wanessa Camargo encanta ao mostrar mesversário da irmã caçula, Clara: Momento especial

Alerta fofura! Wanessa Camargo compartilhou vários cliques e momentos do mesversário de sua irmã caçula, Clara, filha do seu pai, Zezé Di Camargo, com Graciele Lacerda. A pequena completou três meses de vida e ganhou uma festinha temática da Pocahontas. Nas redes sociais, a irmã e madrinha babona postou um carrossel de fotos com a neném, e escreveu:

Entre um compromisso e outro, corri para dar aquele abraço, curtir um pouquinho esse momento especial e me encher do amor mais puro que existe. Ontem foi o terceiro mesversário da Clara! Minha princesa, você é luz, é força, é amor! Dirmã te ama infinitamente!

Além disso, Camargo postou um vídeo cheio de momentos de derreter o coração entre ela e a irmã. Nas gravações, as duas aparecem rindo, andando juntinhas e até tirando fotinhos.

Graciele e Zezé também encantaram a internet com um vídeo da Clara fantasiada de Pocahontas. Na legenda, os pais se declararam para a filha, e escreveram:

Três meses da nossa princesa guerreira! Hoje, o mesversário da Clara foi no clima da nossa Pocahontas, cheia de força, doçura. Que você cresça corajosa, livre e com o coração sempre conectado à natureza e ao amor! Te amamos, pequena grande força da nossa vida!