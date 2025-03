Astro turco, Can Yaman chama a atenção em lançamento da série El Turco e brinca com pipoca presa no dente

Nova produção do Globoplay, a série El Turco fez sua estreia mundial no último dia 21 de março e já se tornou um sucesso! O ator principal, Can Yaman, participou na noite da última terça-feira, dia 25, no Rio de Janeiro, do lançamento da série aqui no Brasil.

Can, que está na sua terceira visita ao país, nasceu em Istambul, na Turquia, e, além de ator, também é formado em Direito.

No evento, Can Yaman conquistou ainda mais os fãs brasileiros, que já se acumulavam nas salas de cinema.

Após posar para as fotos, o ator fez questão de passar em cada sala de exibição para agradecer a presença de quem estava lá. Em uma das salas, Can pediu uma pipoca para uma das espectadoras, que brincou, de acordo com informações do jornal Extra:

-Fiquei com uma pipoca presa no meu dente, fazendo todos rirem.