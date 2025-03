Guarani oficializa Ryuta Takahashi e Pablo Baianinho para a Série C

O Guarani confirmou, nesta terça-feira, as contratações dos meias Ryuta Takahashi e Pablo Baianinho para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores já estão integrados ao elenco comandado por Maurício Souza e participam da preparação para a estreia na competição.

Aos 20 anos, Ryuta Takahashi chega ao Guarani após passagem pelo Giravanz Kitakyushu. Revelado pelo tradicional Gamba Osaka, o meia já vestiu a camisa das seleções de base do Japão e aguardava apenas a liberação do visto de trabalho para assinar com o time campineiro.

Sua transferência foi anunciada pelos clubes japoneses ainda em março, e como ele ficou livre antes do fechamento da janela internacional, pôde ser registrado dentro do prazo permitido.

Com 21 anos, Pablo Baianinho reforça o Guarani por empréstimo junto ao Vitória. O meia atuou em quatro partidas pelo time baiano no Campeonato Estadual e busca mais minutos na Série C para se firmar no futebol profissional. Antes de chegar ao Vitória, Baianinho se destacou pelo Jacuipense e iniciou a carreira no Boavista-RJ.

Com a chegada de Ryuta Takahashi e Pablo Baianinho, o Guarani soma três reforços para a sequência da temporada - o primeiro nome anunciado foi o atacante Lucas Macedo, de 21 anos, vindo do futebol português.

Apesar da movimentação no mercado, o clube ainda busca um jogador de beirada para fechar o ciclo de contratações no setor ofensivo. O Guarani estreia na Série C contra o Maringá, no Brinco de Ouro, em data a ser confirmada pela CBF. A competição tem início previsto para o dia 12 de abril.