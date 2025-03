Fabiana Justus compartilha situação que aconteceu enquanto acordava de sedação: - Bem constrangedora

Fabiana Justus divertiu os seguidores ao compartilhar uma história que aconteceu enquanto acordava da sedação após realizar o mielograma, exame que analisa a produção de células sanguíneas na medula óssea. A influenciadora disse que sem querer acabou revelando um segredo de uma amiga, chamada Si, que estava a acompanhando.

Nos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus começou dizendo que já pediu desculpas e que recebeu autorização para revelar o episódio.

- Rolou uma situação bem constrangedora, eu já pedi mil perdões a ela. Eu não ia contar, mas ela falou que podia, porque vale [a pena].

- Olha gente, intimidade é uma coisa... É preocupante às vezes, responde a amiga.

Fabi explicou que logo antes de ser sedada, Si compartilhou com ela uma situação pela qual estava passando.

- Cuidado com o que vocês contam para uma pessoa que vai entrar em sedação. Ontem eu vim fazer o exame, o mielograma de um ano. É um exame que eles fazem sedado aqui. Logo antes de eu entrar para fazer a sedação, ela me contou uma coisa. Esse foi o problema. Ela me contou que está com um probleminha [...] Ela me contou que estava com muita dor, enfim.

A amiga explica que era o fato de que estava com a hemorroida atacada.

- Não é segredo, não. Também não tenho essas coisas com vocês, não tem tabu. Eu estou com hemorroidas. [Falei que] final de semana fiquei ruim, porque estou com a hemorroida atacada, inflamadinha...

Continuando com a história, a influenciadora diz que Si tem o costume de sempre filmá-la enquanto está acordando da sedação e puxar conversa, para que possam se divertir com possíveis momentos engraçados, o que aconteceu desta vez.

- Eis que eu entro em sedação e ela sempre me filma fala me zoar depois eu entrando em sedação e depois eu acordando. Ela sempre fica falando comigo quando estou acordando da sedação só para ver as besteiras que eu falo, fica sempre filmando para a gente ficar rindo disso depois. Estou eu lá acordando, ela com o celular na mão, eu não estava nem abrindo o olho ainda. O que você perguntou para mim?

Foi aí que Fabi acabou soltando uma pérola, conforme lembra a amiga:

- [Perguntei] Fabiana me conta um segredo cabeludo. A sala cheia de médicos, anestesistas, enfermeiros. Aí ela assim: A Si está com hemorroida. Tem o vídeo, graças a Deus, para vocês morrerem de rir, que todo mundo fica gargalhando.

- O que eu pedi perdão para ela não está escrito, diz a famosa

- Não precisa de perdão, responde Si.

- Faz parte, a culpa foi dela, finaliza a filha de Riberto Justus.