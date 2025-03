A Feira do Livro 2025: lista de autores tem Marcelo Rubens Paiva, Drauzio Varella e portugueses

A Feira do Livro 2025, festival literário que acontece em São Paulo entre os dias 14 e 22 de junho, contará com mais de 150 expositores e uma programação com debates e atividades gratuitas na praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A primeira leva de autores convidados acaba de ser divulgada, com participação de 40 nomes como Marcelo Rubens Paiva, Drauzio Varella, Lázaro Ramos, Ignácio de Loyola Brandão, Lídia Jorge, Lina Meruane e muitos outros.

O evento ocorre no mesmo período que a Bienal do Livro do Rio de Janeiro (entre os dias 13 e 22 de junho), abrangendo o feriado de Corpus Christi, em uma coincidência que "não foi desejada nem planejada", segundo Paulo Werneck, da Associação Quatro Cinco Um, que realiza a Feira do Livro.

A sincronia gerou certo desconforto no meio editorial, já que as editoras devem enfrentar impasses logísticos - e acabar impossibilitadas de marcar presença nos dois eventos. Isso porque costumam trabalhar com uma mesma equipe para a participação em feiras, o que afeta principalmente as pequenas e médias casas editoriais.

Para Werneck, a simultaneidade deve, sim, trazer desafios logísticos e de planejamento para os editores que participarem dos dois eventos, mas ele pensa que "já estamos colhendo benefícios dessa situação, como o compartilhamento de autores e a possibilidade de levar o assunto livro para a mídia do país inteiro durante aqueles dias muito especiais de junho", disse ao Estadão. "É uma espécie de alinhamento astral. Em junho, o grande tema na pauta do País vai ser o livro".

No ano passado, A Feira do Livro foi realizada entre 29 de junho e 7 de julho, por conta de obras na praça Charles Miller. A organização optou por retornar ao feriado de Corpus Christi pelo bom desempenho observado em outra edição.

"A edição de 2023, que foi em cima do feriado, foi inesquecível para quem participou. O paulistano trabalha muito e por isso vai ser fundamental ter dias livres para curtir a Feira. Teremos seis dias livres e três dias úteis. E no último domingo tem a Parada LGBTQIA+ em São Paulo, que traz um público especial e um astral muito legal em toda a cidade", comenta Werneck.

Esta será a quarta edição do evento, que, em 2024, recebeu 64 mil pessoas. A expectativa é que, com o retorno ao feriadão, o festival poderá atrair até 110 mil pessoas ao longo dos nove dias de programação. Como novidade, Werneck destaca uma programação oficial voltada ao público infantojuvenil, que até então ficava por conta dos expositores e parceiros.

A Bienal do Livro do Rio, que recebeu mais de 600 mil visitantes em sua última edição, em 2023, costuma acontecer no mês de setembro. Em 2025, porém, foi adiantada por causa da celebração do Rio como Capital Mundial do Livro pela Unesco. A mudança foi anunciada em abril do ano passado.

Autores confirmados na programação da Feira do Livro 2025

Além dos mais de 150 expositores, entre editoras e livrarias, a programação da Feira do Livro contará com nomes nacionais e internacionais de diferentes gêneros literários, em debates, rodas de conversa e palestras gratuitas. Nesta terça-feira, 24, foram anunciados 40 autores e autoras - o que corresponde a cerca de um quarto da lista final, segundo a organização.

A lista conta também com Oscar Nakasato, Marilena Chaui e Adriana Lisboa, entre os convidados nacionais. Quanto aos convidados estrangeiros, marcam presença no evento autores portugueses como Lídia Jorge, Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho e Fernando Rosas, além da chilena Lina Meruane, do argentino Pedro Mairal e da geógrafa americana Ruth Wilson Gilmore.

"Estamos levando nomes novos e consagrados, há um mix de gerações, de pontos de vista. O conjunto é plural", diz Paulo Werneck.

Mais nomes serão divulgados nas próximas semanas pela organização. Veja todos os confirmados nesta primeira leva:

Adriana Lisboa

Afonso Cruz

Alexandra Lucas Coelho

Aline Bei

Aline Midlej

Amara Moira

Bia Bracher

Cidinha da Silva

Cuti

Drauzio Varella

Edu Lyra

Eduardo Giannetti

Edyr Augusto

Elisama Santos

Fernando Rosas

Hélio de Seixas Guimarães

Ignácio de Loyola Brandão

Laura Liuzzi

Lavínia Rocha

Lázaro Ramos

Leonardo Fróes

Lídia Jorge

Lina Meruane

Marcelo Rubens Paiva

Marilena Chaui

Martha Nowill

Mayra Cotta

Neide Rigo

Oscar Nakasato

Paloma Vidal

Paulo Henriques Britto

Pedro Mairal

Ricardo Cardim

Ricardo Terto

Ronilso Pacheco

Ruth Wilson Gilmore

Tati Bernardi

Veronica Stigger

Vinicius Portella

Yamaluí Kuikuro Mehinaku

A programação oficial é realizada simultaneamente em dois pontos: no Palco da Praça, diante da fachada histórica do Estádio do Pacaembu, e no Auditório Armando Nogueira, que integra o Museu do Futebol. Outros três espaços menores, os Tablados Literários, espalhados por mais de 15 mil metros quadrados, abrigam a programação paralela pautada pelos expositores.

Editoras participantes da Feira do Livro

Grupos editoriais como Companhia das Letras, Record, Autêntica, Planeta e HarperCollins Brasil e editoras menores, como Instante, Relicário, Fósforo e Carambaia, já confirmaram presença na Feira. A Livraria da Vila e a Banca Tatuí também estarão lá.

Dada a convergência entre A Feira do Livro e a Bienal do Livro do Rio, algumas editoras devem optar por não participar do evento paulistano em 2025, o que deve ser confirmado mais próximo da data.

A Feira do Livro 2025

Data: 14 a 22 de junho de 2025

Local: Praça Charles Miller - Pacaembu - São Paulo/SP

Entrada gratuita