Giulia Costa relembra aneurisma de Otaviano Costa: A gente começa a dar valor para as coisas que realmente importam

A família de Giulia Costa passou por um grande há oito meses após Otaviano Costa passar por uma cirurgia devido a um aneurisma da aorta. Em conversa com o Extra, a filha de Flávia Alessandra relembrou o susto envolvendo o padrasto.

Segundo ela, muita coisa mudou após o ocorrido:

- O Tiano (Otaviano) sempre foi muito manteiga derretida. Agora, passa uma abelha, ele já está chorando! Mas eu acho que depois de tudo, quando a gente passa por um susto assim, colocamos na ponta do lápis e vemos como não temos controle de nada, como não importa você ter todo o dinheiro do mundo. A vida é delicada. A gente começa a dar valor para as coisas que realmente importam: o tempo em família, os amigos, quem a gente ama, o que nos faz bem, viajar... Senão fica trabalhando direto e não consegue usufruir de todo esse trabalho. Isso ficou mais evidente.

Giulia também ressaltou a importância de realizar os exames:

- É muito importante fazermos nossos exames de rotina porque poderia ter sido uma fatalidade se não tivesse descoberto antes.

No final, ela ainda contou que o susto fez com que ela e sua mãe ficassem no pé de outros familiares:

- Sempre demos valor para cuidar da saúde, não foi uma coisa que precisou de um susto para ter uma virada de chave. Mas acho que mulher já tem um costume de fazer exame de rotina, é habitual. Mas o homem, acredito que até por questões machistas, não. Aí a mulher tem que marcar o exame para homem... Enfim, fala sério. Mas o susto com Tiano alertou ainda mais sobre isso. A gente fica mais no pé do meu avô, do meu tio..