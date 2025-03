Luciana Gimenez posta foto com colar cervical após cirurgia na coluna

Nesta terça-feira, dia 25, Luciana Gimenez compartilhou um clique em seu Instagram Story, onde apareceu usando um colar cervical. A apresentadora realizou recentemente uma cirurgia de emergência, para correção de uma hérnia de disco cervical.

No registro, ela ainda fez uma brincadeira, legendando a foto e certamente fazendo uma alusão ao acessório:

Fashion Victim [Vítima Fashion].

A famosa escreveu um comunicado no último dia 14 em suas redes sociais, na intenção de acalmar os fãs e informar sobre a operação:

Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência, mas tá tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento!

Na mesma publicação, a apresentadora compartilhou o boletim médico que deu detalhes sobre seu estado de saúde:

A Sra. Luciana Gimenez foi submetida a cirurgia de urgência para correção de hérnia de disco cervical. O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd no Hospital Israelita Albert Einstein e transcorreu com êxito, sem intercorrências. Nesse momento, a paciente se encontra no quarto e já iniciou as sessões de fisioterapia.