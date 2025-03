Selena Gomez fala sobre pressão estética: O meu peso é uma questão muito grande

Selena Gomez segue firme e forte na divulgação de seu novo álbum com o noivo, Benny Blanco - o I Said I Love You First. Em entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty na última segunda-feira, dia 24, a cantora contou como se sente com os comentários frequentes em relação ao seu corpo.

- É como se ninguém se importasse com essas coisas quando se trata de homens. Eu acho que carregamos muito isso. O meu peso é uma questão muito grande. [...] Todo mundo tem algo a dizer e isso realmente me deixa triste. Nem triste, porque não sou uma vítima, mas acho que isso me deixou um pouco amargurada. E me sinto muito culpada por dizer isso. Mas é a verdade.

Seguindo seu argumento, Gomez continuou reforçando que as críticas ao corpo feminino são muito mais acentuadas:

- Não é novidade para ninguém que as mulheres têm sentimentos muito mais intensos em relação à sua aparência, ao que estão vestindo, a tudo. Quando me preparo para um evento, 90% das vezes, digo: Só espero poder tirar a foto e me sentar.

E continua:

- É o caráter que é julgado. É a maneira como não sou branca o suficiente, não sou mexicana o suficiente. Há tantas coisas diferentes que surgem na minha cara que simplesmente não consigo deixar de ver.

Atualmente, ela conta que tem evitado ler comentários e se afastou das redes sociais:

- Eu sou mais feliz por isso. Tive que parar depois de um tempo. E ainda tenho recaídas, porque sou humana e, às vezes, leio as coisas. Mas ignoro tudo, na maioria das vezes. Não tenho nenhuma rede social no meu telefone no momento. Então, há maneiras de combater isso.