Elenco marca presença na pré-estreia de Câncer com Ascendente em Virgem

Noite de pré-estreia! O elenco de Câncer com Ascendente em Virgem se reuniu no Rio de Janeiro para prestigiar mais um lançamento do cinema brasileiro. A trama chega às telonas no dia 27 de março e conta a história de Clara (Suzana Pires), uma professora de matemática que é o maior sucesso nas redes sociais. No entanto, tudo muda quando ela recebe o diagnóstico de câncer de mama e precisa enfrentar um tratamento difícil. Casada com Renato (Ângelo Paes Leme), ela conta com a ajuda da filha Alice (Nathália Costa) e a mãe Leda (Marieta Severo). É para sair do cinema emocionado, viu?

Entre os presentes, estavam Suzana Pires, Marieta Severo, Fabiana Karla e Ângelo Paes Leme, que ainda foi acompanhado da esposa, Anna Sophia Folch e o filho Caetano.