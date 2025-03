Vittoria Ceretti revela que detesta ser chamada de namorada de Leonardo DiCaprio

Vittoria Ceretti abriu o jogo sobre sua relação com Leonardo DiCaprio. A modelo está com o ator desde maio de 2023, e durante entrevista à Vogue França ela revelou que não gosta de ser chamada como namorada de fulano.

Segundo a modelo, é irritante quando isso acontece:

- Assim que você entra em um relacionamento com alguém que tem mais seguidores do que você, você se torna namorada de ? ou namorado de... E isso pode ser extremamente irritante, disse a modelo sem citar nomes.

E continuou:

- De repente, as pessoas estão falando sobre você como a namorada de fulano que foi ex de fulano. Então não é legal pensar que você não pode amar quem você quiser, por causa dos rótulos que as pessoas precisam colocar em você.

Em outro momento, Ceretti, que conheceu o ator em Milão, na Itália, falou abertamente sobre o relacionamento:

- Se vocês sabem que se amam, então não há razão para se alarmar. Porque o amor protege e dá confiança.

Vale pontuar que o namoro entre a modelo e o ator chama atenção pelo fato de Vittoria ter 26 anos de idade, e DiCaprio ter um histórico de namoro encerrados quando suas companheiras completam 25 anos de idade.