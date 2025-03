Amanda Kimberlly se derrete com sorrisinho fofo de Helena

Preparados para mais um momento fofíssimo de Helena? A pequena, de apenas oito meses de vida, surgiu nos Stories da mamãe, Amanda Kimberlly, distribuindo sorrisos para a câmera. Será que ela vai seguir a carreira de modelo como ela?

Ao compartilhar o momento, Amanda escreveu:

O sorrisinho para a polaroid.

Helena é a filha caçula de Neymar Jr., fruto do breve envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly, durante uma das idas e vindas com Bruna Biancardi. Além dela, o craque é pai de Davi Lucca, Mavie e aguarda Mel, que ainda está no forninho.