Graciele Lacerda mostra primeira viagem da filha, Clara: Foi a materialização de uma promessa

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro ao compartilhar um vídeo mostrando a primeira viagem de sua filha, a pequena Clara, fruto do seu casamento com Zezé Di Camargo. A família viajou para a fazenda É O Amor, localizada em Araguapaz, no Goiás.

Com um vídeo exibindo diversos momentos da viagem foi possível ver a pequena conhecendo a avó, Dona Helena, e Zezé como paizão. Eles ainda aproveitaram a presença da família para celebrarem o terceiro mêsversário da bebê.

Hoje quero compartilhar com vocês alguns momentos que vivemos durante nossas férias. Estar na fazenda sempre foi especial, mas desta vez foi indescritível! Esse lugar sempre foi o meu abrigo, meu refúgio. Era pra lá que eu fugia nos momentos mais difíceis, nas perdas que doíam em silêncio dentro de mim, nas incertezas que só o meu coração sabia carregar. A fazenda foi, por muito tempo, o cenário onde eu me recolhia para tentar curar feridas que ninguém via, mas que sangravam por dentro, iniciou.

Segundo Graciele, levar Clara à fazenda é como se a vida tivesse ganhado um novo sentido:

Mas dessa vez? tudo foi diferente. Voltar à fazenda com Clara nos meus braços foi como respirar fundo pela primeira vez depois de muito tempo e sentir que a vida ganhou um novo sentido ? maior do que tudo e todos. Acredito que foi a materialização de uma promessa, de uma vitória, de um sonho que agora tem nome e olhos que me olham todos os dias. Ali, vivi dias de paz, alegria verdadeira e profunda gratidão. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Pode levar tempo, pode doer, mas o propósito sempre se realiza. Clara é a prova viva disso.