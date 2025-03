Smithfield reverte prejuízo e tem lucro de US$ 204 milhões no 4º tri de 2024

São Paulo, 25 - A processadora de suínos norte-americana Smithfield Foods reportou lucro líquido de US$ 204 milhões no quarto trimestre de 2024, encerrado em 29 de dezembro, disse a empresa nesta terça-feira, 25, em seu primeiro balanço desde que retornou ao mercado de ações dos EUA. O resultado reverte o prejuízo líquido de US$ 96 milhões registrado em igual período do ano anterior.

Em termos ajustados, a companhia passou de prejuízo de US$ 0,25 para lucro de US$ 0,54 por ação. Excluindo certos itens, o lucro foi de US$ 0,52 por ação, abaixo da estimativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,54 por ação.

Já a receita no trimestre caiu 1,2%, para US$ 3,95 bilhões, ligeiramente acima da projeção de analistas de US$ 3,92 bilhões.

No quarto trimestre do ano fiscal, a companhia obteve receita de US$ 2,46 bilhões no segmento de carnes embaladas, ante US$ 2,40 bilhões no ano anterior. Já as vendas do setor de carne suína in natura atingiram US$ 2 bilhões, na comparação com os US$ 1,04 bilhão verificados em igual período do ano anterior. Já a produção de suínos caiu de US$ 819 milhões para US$ 782 milhões. Ainda, houve redução de US$ 1,4 bilhão de vendas entre segmentos.

Em todo o ano de 2024, a Smithfield obteve lucro líquido de US$ 953 milhões, acima dos US$ 17 milhões do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro líquido foi de US$ 2,51 por ação, ante US$ 0,05 por ação em 2023. As vendas totais no ano somaram US$ 14,14 bilhões, recuo de 3,4%.

Segundo a companhia, a margem de lucro operacional do segmento de carnes embaladas foi de 14%, enquanto a margem de lucro operacional ajustada foi de 13,6%, com aumento de 70 pontos base em relação ao ano fiscal de 2023.

"Estamos empolgados em retornar aos mercados públicos dos EUA como uma empresa líder em carnes embaladas, com forte rentabilidade e um balanço patrimonial sólido para apoiar nosso crescimento futuro", disse o CEO da Smithfield, Shane Smith.

Ele atribuiu o resultado considerado forte ao modelo de negócios resiliente, liderado por lucros recordes em carnes embaladas e crescimento do lucro no segmento de carne suína fresca pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, ele destacou o aumento de mais de US$ 600 milhões na rentabilidade do segmento de produção de porcos.

Para o ano fiscal de 2025, a Smithfield prevê que as vendas aumentarão na faixa porcentual de um dígito baixo a médio em comparação com 2024.

A Smithfield Foods, maior produtora de carne suína dos EUA, disse também que seu conselho declarou um dividendo trimestral inicial de US$ 0,25. O pagamento, equivalente a US$ 1 por ano, representa um rendimento anual de cerca de 5,1% com base no preço de fechamento de segunda-feira de US$ 19,60.

A empresa, que retornou aos mercados públicos em janeiro após ter sido privatizada pelo WH Group da China em 2013, disse que o dividendo será pago em 22 de abril aos acionistas registrados em 10 de abril.