Julgamento de denúncia de Bolsonaro no STF é suspenso e será retomado às 14h

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu pouco depois das 12h30 desta terça-feira, 25, o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. Na manhã desta terça, foram apresentadas as sustentações orais das defesas dos denunciados, além da própria denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). A sessão será retomada às 14h com os votos sobre as questões preliminares, e depois sobre o mérito.